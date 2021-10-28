От нескольких тысяч до девяти миллионов рублей: сколько стоят коллекционные арт-игрушки Тимати

Рэпер уже десять лет собирает дизайнерских полутораметровых медведей.

Рэпер Тимати вот уже десять лет коллекционирует арт-игрушки известного японского бренда. Певец скупает дизайнерских полутораметровых медведей из лимитированных серий. В будущем он хочет сделать выставку в Москве.

Заметим, что стоимость медведей крайне разнится. Некоторые продаются всего за несколько тысяч рублей. Стоимость других доходит до девяти миллионов.

Добавим, что одну из кукол в прошлом рэперу подарил другой коллекционер пластиковых мишек немецкий модельер Карл Лагерфельд, который ушел из жизни два с половиной года назад. Кстати, подобных мишек не так давно стал коллекционировать сын продюсера Яны Рудковской Саша Плющенко, сообщает «Собеседник».

Ранее Тимати рассказывал, что в будущем мишки станут отличным капиталом. Он даже сравнивал их с биткоинами.

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