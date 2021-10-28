«Я горжусь, что ты такая»: мама Ксении Собчак написала ей открытое письмо

В этом году Ксении Собчак исполнится 40 лет. День рождения телеведущая отметит 5 ноября. К этой дате заранее подготовилась мама эпатажной блондинки — сенатор Людмила Нарусова. Она опубликовала открытое письмо к дочери, признавшись ей в любви.

«Горжусь, потому что независимость, желание быть собой, не оглядываясь на то, что скажут, что подумают, идти своим путем — это отличительное свойство твоей личности. Я горжусь, что ты такая личность. Хотя, конечно, с точки зрения общественного мнения это может выглядеть совсем иначе», — цитирует Нарусову Tatler.

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Напомним, Ксения Собчак замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым. Она воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана.

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