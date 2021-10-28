Все по моде: Каменских в розовом бикини на завязках высоко натянула стринги и красиво сверкнула ягодицами

Поп-певица отдохнула с мужем в Дубае и порадовала поклонников новыми кадрами в купальнике.

Наступившая осень напомнила звездам о приближении настоящих холодов. Чтобы не впасть в уныние, многие собрали чемоданы и улетели в теплые края заряжаться солнышком.

Среди знаменитых туристов оказались украинские исполнители Настя Каменских и Потап. Певцы неделю провели в Дубае, нежась на жарком солнышке и наслаждаясь горячим морем.

Каменских не забыла и о поклонниках. Звезда с удовольствием позировала на фото в купальниках, радуя фанатов пикантными ракурсами и пышными формами.

На одной из фотографий Каменских поддержала тренд на розовое, нарядившись в яркий купальник, а также высоко натянула стринги от бикини – так сейчас тоже модно. Чтобы массивные бедра казались еще аппетитнее, красотка эффектно изогнулась, предъявляя ягодицы в камеру.

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