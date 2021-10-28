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«Время все расставит по местам»: Семчев назвал «странной историей» уход Бурковского из МХТ

Как отметил актер, эта новость стала для него полной неожиданностью.

«Время все расставит по местам»: Семчев назвал «странной историей» уход Бурковского из МХТ
Александр Семчев. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Семчев заявил, что был крайне удивлен, когда узнал об уходе из МХТ имени Чехова своего коллеги Андрея Бурковского.

Андрей Бурковский
Андрей Бурковский. Фото: Globallookpress.com

«Для меня это тоже стало полной неожиданностью. История странная. Это его право. А может все вернется сейчас на круги своя?! Время все расставит по местам».

Александр Семчев

Ранее Андрей Бурковский рассказывал, что отдал десять лет своей жизни сцене МХТ имени Чехова. В какой театр переходит артист, пока не известно.

Также актер отмечал, что должен сказать огромное спасибо всем актерам театра. Особую благодарность он выразил ныне покойному режиссеру Олегу Табакову за «невероятные десять лет» в театре, сообщает «Собеседник».

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Александр СемчевАндрей БурковскийМХТ имени ЧеховаНовости googleОлег Табаков