«Рассадник всякого дерьма»: Газманов поддержал Самойлова и потребовал закрыть «Ельцин-Центр»

Как отметил музыкант, его коллега молодец, что все открыто рассказал людям.

Певец Олег Газманов поддержал своего коллегу Вадима Самойлова, который ранее негативно отозвался на фестивале «Ночь музыки» об «Ельцин-Центре».

«Я бы закрыл «Ельцин-Центр». Сто процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! Молодец Самойлов, что открыто это все рассказал». Олег Газманов

Как отметил Газманов, Самойлова после его слов поддержало много людей. По его словам, надо прислушаться к тому, чего хотят люди. Кроме того, необходимо сплотиться вокруг красивых благородных идей. Однако людей, как выразился Газманов, «дергают на всякую фигню». Он уверен, что умные люди его поймут.

Ранее Вадим Самойлов устроил скандал на «Ночи музыки». Он жестко раскритиковал либеральные взгляды и заявил, что «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге занимается антигосударственной контрпропагандой, сообщает Радио «Комсомольская правда».

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