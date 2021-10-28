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«В шутке Идрака нет никакой позиции»: Мартиросян рассказал, почему не поддержал Мирзализаде

Как отметил шоумен, он поддерживает тех комиков, которые являются его друзьями.

«В шутке Идрака нет никакой позиции»: Мартиросян рассказал, почему не поддержал Мирзализаде
Гарик Мартиросян. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Мартиросян в интервью Денису Ковальскому объяснил, почему не поддержал комика Идрака Мирзализаде, который неудачно пошутил про русских и матрас.

Идрак Мирзализаде
Идрак Мирзализаде. Фото: instagram.com/idrak.m/

Как отметил юморист, он уже не раз подчеркивал, что всегда готов оказать помощь комикам, которые являются его друзьями. Которые высказывают позицию, с которой он согласен.

«А еще тех, кто высказал свою позицию, с которой я не согласен, но поддержу их, потому что они пострадали. Как выяснилось, в шутке Идрака нет никакой позиции».

Гарик Мартиросян

Напомним, что МВД пожизненно запретило въезд в Россию комику Идраку Мирзализаде. Причиной стал его стендап-монолог о ксенофобии.

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Гарик МартиросянДенис КовальскийИдрак МирзализадеМВДРоссия