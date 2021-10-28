Тепло и дико модно: Наталья Рудова в вязаном джемпере поддержала сразу два острых тренда сезона

Звезда нарядилась так, как советовала Эвелина Хромченко.

Актриса Наталья Рудова иногда выходит в люди абсолютно одетой. И в этот раз она решила как следует утеплиться.

Звезда сериалов «Молодежка» и «Татьянин день» облачилась в теплый уютный свитер с воротником «бадлон», поддержав сразу два актуальных тренда — на зеленый цвет и на вязанные неопрятной стежкой вещи.

О том, какие вязанные фасоны сегодня на пике популярности, недавно рассказывала Эвелина Хромченко. Фэшн-эксперт подробно разобрала признаки, по которым легко понять, насколько модной является вязаная вещь.

Самым писком сегодня считается вязка, которая больше походит на ручную неаккуратную петлю. Именно такой свитер и оказался на Рудовой.

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