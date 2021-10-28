«Вай, мама кто это?»: новая пассия Харламова в крошечном топе и кожаных шортиках взбудоражила комика

Этой осенью юморист Гарик Харламов перестал скрывать свои отношения с актрисой Екатериной Ковальчук. Звезды вместе вышли в свет, и окружающие сразу отметили, как похожа новая пассия комика на его бывшую – Кристину Асмус.

За Ковальчук сейчас пристально наблюдают поклонники Харламова. Сам артист не скупится на лайки и комментарии в ее микроблоге, и не смог скрыть эмоции от очередного видео своей возлюбленной.

«Вай, мама, кто это?», — подписал он под кадрами, на которых Ковальчук предстала в крошечном топе и кожаных шортах на высокой посадке, подчеркнувших упругие прелести актрисы.

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