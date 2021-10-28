Два фактора: стало известно, зачем на самом деле Пересильд и Шипенко летали в космос

Десять дней назад Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись из космоса, где снимали фильм под рабочим названием «Вызов». Киноэкипаж провел на орбите 12 суток. Хотя до сих пор есть скептики, которые утверждают, что все происходящее было смонтировано.

На международном конгрессе в Дубае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, зачем актриса и режиссер летали на МКС. По его словам, проект преследовал два фактора.

Во-первых, таким образом вернулся интерес к космической отрасли, ее специалистам и самим космонавтам. Второе – это медицинский момент.

Ведь до сих пор действительно непонятно, как делать хирургические операции в космосе, если спуск летчика может привести к летальному исходу. «Это неисследованный процесс, именно поэтому Пересильд и Шипенко разыграли в космосе на камеру фактически репетицию, медико-биологический эксперимент. На Землю они привезли не только киноматериал, но и уникальную хронику, изучив которую врачи смогут адаптировать проведение операций под специфику космоса». Об этом пишет «Комсомольская правда».

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