Выход в свет без нижнего белья: Бузова показала, в каком наряде пуш-ап и трусики были бы явно не лишними

Певица Ольга Бузова – одна из тех звездных модниц, кто нередко пренебрегает нижним бельем на людях. Девушка неоднократно появлялась в свете, демонстрируя физиологию своего тела во всей красе.

На очередном мероприятии с участием Ольги Бузовой гости смогли наблюдать певицу в черном платье-купальнике. Лиф и юбка с высоким разрезом подчеркнули прелести пополневшей артистки и засвидетельствовали отсутствие нижнего белья на ней.

Кто-то из фолловеров в комментариях заметил – здесь бюстгальтер с пуш-ап и микростринги были бы куда уместнее, нежели их отсутствие.

«Ольга, кажется вы забыли одеться», «Можно было вообще голой выйти», «Конечно, можно, все равно там ничего нету», «Слишком откровенно, границы все-таки должны быть», «Куда опять голенькая побежала!?», — недоумевают фанаты.

Также подписчики в комментариях разразились критикой в адрес певицы и ее стилистов. Многие уверены, что такой наряд точно не для светской вечеринки. Более того, это официальное мероприятие, посвященное награждению звезд.

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