Когда в декольте видно трусы: Рудова в платье с открытой грудью пришла на вечеринку

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова вновь привлекла внимание к своему наряду. Актриса обожает сексуальные платья, и это маленькое черное – как раз из их числа.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» пришла на день рождения Михаила Галустяна в миниатюрном черном сарафане, больше похожем на сорочку. Его декольте оказалось столь открытым, что, снимая себя с выгодного ракурса, Рудова во время танца явила зрителям впечатляющую картину.

В какой-то момент даже может показаться, что в декольте, открывшемся до самой талии, могут даже показаться трусики, настолько откровенным оно выглядит.

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