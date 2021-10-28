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Прилегла на животик: Настя Каменских в розовом бикини без пуш-ап прижала грудь к полу

Девушка обожает снимать видео для TikTok и часто делает это в купальниках.

Прилегла на животик: Настя Каменских в розовом бикини без пуш-ап прижала грудь к полу
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда украинской сцены Настя Каменских – не только активная пользовательница Instagram, но и заядлая TikTok. Она не выпускает телефон из рук даже в отпуске и радует подписчиков и зрителей разнообразными ракурсами.

В основном, в TikTok у Каменских ролики танцевального содержания. И на этот раз красотка снялась в бикини. Позируя лежа в розовом бикини без пуш-ап, звезда довольно оригинально исполнила под музыку пару движений, прижав в итоге совой пышный бюст к полу.

«Какие красивые глаза», «Не могу налюбоваться», «Красивая очень», «Это же не так танцуется», «Красивая», — комментируют кадры подписчики.

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