«Любимая моя, талантливая девочка»: Николаев трогательно поздравил старшую дочь с 43-летием

У Игоря Николаева подрастает шестилетняя дочь Вероника от Юлии Проскуряковой. Также у музыканта есть старшая дочь Юлия. Накануне ей исполнилось 43 года.

В своем инстаграм Николаев трогательно поздравил наследницу.

«Такие мы сейчас: мне 61 и у моей старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! А разница в возрасте у нас по-прежнему 18! Будь счастлива и здорова, любимая моя, талантливая девочка, пусть Господь тебя хранит», — написал Николаев.

Напомним, Юлия Николаева появилась на свет в Южно-Сахалинске в первом браке музыканта. Сейчас Николаева проживает в Майами, где работает в одной из клиник. Медицину она предпочла творческой карьере.

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