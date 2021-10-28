То ли халат, то ли бикини: Бузова в черном платье-купальнике стала иконой стиля на премии

Певица Ольга Бузова стала гостьей на премии Moda Topical Style Awards 2021. Звезда появилась на мероприятии в черном асимметричном платье, состоящем из лифа, напоминающего бикини, и длинной юбки со шлейфом. На церемонии красотку наградили.

«Я получила главную премию церемонии в номинации «Икона стиля»! Очень приятно получать награду за образы и хороший вкус», — похвасталась красотка.

А вот подписчики звезды ее наряд и победу не оценили. Многим показалось, что телеведущая выглядит, как минимум, неуместно в таком прикиде. И у многих назвать его платьем язык не повернулся.

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«Ольга, кажется вы забыли одеться», «Можно было вообще голой выйти», «Ох уж эти награды! Меня всегда интересовало, как это все работает», «А где можно на платье посмотреть?», «Олечка, заболеешь, одевайся потеплее на улице не июль месяц!», «На светскую вечерину, да в купальнике», «Неудачное платье для декольте», — пишут люди.

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