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Королева красоты бывшей не бывает: красавица-жена Стаса Михайлова в мини-шортиках сверкнула стройными ногами

Инна Михайлова на отдыхе выбирает легкие наряды.

Королева красоты бывшей не бывает: красавица-жена Стаса Михайлова в мини-шортиках сверкнула стройными ногами
Стас и Инна Михайловы. Фото: Global Look Press

Музыкант Стас Михайлов и его нынешняя жена Инна вместе с 2006 года. Их пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Инна Михайлова имеет собственную армию поклонников. У блондинки свой микроблог, на который подписаны почти полмиллиона фолловеров, которые следят за жизнью красотки. Сейчас семейство Михайловых отдыхает за границей, откуда Инна делится летними кадрами.

Инна и Стас Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

На новом снимке Инна Михайлова предстала в мини-комбинезоне в модную клетку тартан черно-белого цвета. Блондинка запечатлелась с мужем, демонстрируя свои стройные длинные ноги. В 1990 году Инна Михайлова победила в конкурсе «Мисс Кировоград», и сейчас, глядя на нее, многие убеждаются – королевы красоты бывшими не бывает.

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