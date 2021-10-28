Королева красоты бывшей не бывает: красавица-жена Стаса Михайлова в мини-шортиках сверкнула стройными ногами

Музыкант Стас Михайлов и его нынешняя жена Инна вместе с 2006 года. Их пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе.

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Инна Михайлова имеет собственную армию поклонников. У блондинки свой микроблог, на который подписаны почти полмиллиона фолловеров, которые следят за жизнью красотки. Сейчас семейство Михайловых отдыхает за границей, откуда Инна делится летними кадрами.

На новом снимке Инна Михайлова предстала в мини-комбинезоне в модную клетку тартан черно-белого цвета. Блондинка запечатлелась с мужем, демонстрируя свои стройные длинные ноги. В 1990 году Инна Михайлова победила в конкурсе «Мисс Кировоград», и сейчас, глядя на нее, многие убеждаются – королевы красоты бывшими не бывает.

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