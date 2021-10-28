Хромченко назвала безобразием: Бузова вышла в люди в вязаных трусах

Певица следит за модными трендами и в числе первых их выгуливает.

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла в люди в вязаных трусах. Свой вызывающий образ красотка показала своим подписчикам в микроблоге.

Теледива нарядилась в вязаный костюм модного цвета латте, состоящий из джемпера и трусов. В наступившем сезоне такой спорный элемент, как вязаные трусы, — просто писк моды, об этом рассказывала Эвелина Хромченко.

«Вязаные трусы. И вот это вот безобразие, которое имело отношение в бельевой группе раньше, сегодня носят в люди, вы представляете себе! И это является, действительно, очень модным созданием вязальщиц», — комментировала новое веяние фэшн-эксперт.

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И Бузова в числе первых звездных модниц поспешила не просто примерить, а выйти на публику в столь пикантном образе.

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