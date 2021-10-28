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Есть отдельный дворец и личный стилист: как выглядит и где живет любимая питомица Лизы Галкиной

В большом замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина нашлось место для крошки шпица.

Есть отдельный дворец и личный стилист: как выглядит и где живет любимая питомица Лизы Галкиной
Лиза Галкина с папой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Уже год двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри являются хозяевами рыжего пушистого померанского шпица по кличке Маруся. Его детям Примадонны подарили на семилетие, они давно мечтали о таком пушистике.

Глава семьи показал, как выглядит и где живет любимый питомец Лизы Галкиной. Он снял на видео это маленькое чудо и рассказал, что у собачки есть личный стилист, а также собственный дворец:

«А у нас Марусю подстригли, посмотрите, какой красивый медвежонок. Все, ушла к себе во дворец», — показал шоумен.

Коротко стриженная и оттого еще более пушистая Маруся ушла восвояси как будто специально, чтобы показать свои хоромы – у нее и вправду собственный дворец в миниатюре.

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