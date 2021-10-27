«Вот такая я змейка»: Алена Рапунцель показала, как выглядит ее живот во второй половине беременности

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Малыш Алены и ее мужа Ильи Семина появится на свет весной будущего года.

Сейчас Алена Рапунцель находится на двадцать второй неделе беременности.

Несмотря на уже приличный срок, формы Алены Рапунцель пока не сильно изменились.

В сторис микроблога экс-участница «Дома-2» показала свое фото. Для убедительности она запечатлелась в профиль.

Живот у Алены Рапунцель пока совсем небольшой.

«Вот такая я змейка в 21 неделю», — подписала кадр будущая мама.

Сейчас Алена Рапунцель готовится ко второму скринингу, который будет проходить во Владивостоке. Именно здесь, в родном городе, Алена Рапунцель находится в эти дни вместе с сыном Богданом.

Муж Алены Илья Семин с ними не последовал. Пара находится в ссоре, раскрывать детали которой Алена Рапунцель не хочет. Она уверена, что они с Ильей помирятся, а потому не торопится выносить сор из избы.

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