Досталось даже невесте: Гогена Солнцева побили на собственной свадьбе

На банкете не обошлось без скандала. На торжество ворвалась подруга жениха, которая накинулась на него и невесту с кулаками.

Гоген Солнцев является бывшим участником «Дома-2». Шоумен прославился, когда женился на Екатерине Терешкович, которой теперь уже 66 лет. Она гораздо старше мужа, но это первое время не мешало их любви. За руганью и постоянным ссорами пары зрители наблюдали благодаря ток-шоу «Прямой эфир». Андрей Малахов регулярно узнавал, что происходит в их семье.

Однако недавно Гоген развелся с женой. Он признавался, что этот шаг ему дался тяжело. Однако многие удивились, когда актер объявил о свадьбе. 27 октября он отправился в ЗАГС вместе с падчерицей Полиной Давыдовой. Шоумен давно нашел с ней общий язык. В свое время Терешкович даже ревновала его к дочке, но об их чувствах никто не знал. На торжестве невеста появилась в розовом пышном платье.

После росписи все отправились на банкет. Ведущим стал участник телевизионных шоу Никита Турчин. Однако праздник был испорчен, когда на него заявилась подруга Терешкович, Лидия Алифиренко, которая также состоялся в близких отношениях с Гогеном.

Она возмутилась, что ее не пригласили. Также незваная гостья обвинила пару в жестокости, так как экс-жена Гогена лежит в больнице.

«Какая у них любовь? Как можно жениться на дочери собственной жены? Они нелюди. Екатерина в больнице, а они женятся», — заявила Лидия.

Когда она стала бить Гогена, тот возмутился. Досталось и невесте, которая едва уворачивалась от рук непрошеной гостьи.

«Охрана! Охрану сюда!» — стал кричать жених.

Сложившаяся ситуация испортила молодоженам настроение. Однако они разрезали торт и продолжили наслаждаться торжеством. А вот ведущий отметил, что из-за скандала свадьба едва не сорвалась. К слову, Гоген предполагал, что подобное случится, но он боялся, что на праздник придет бывшая жена.

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