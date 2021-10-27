«Хоть грудь прикрой»: Бузова в откровенном платье с разрезами произвела фурор на премии

Телеведущая выбрала образ, который привлек к ней внимание на красной дорожке премии Moda Topical style Awards.

Ольга Бузова привыкла, что на нее всегда обращают внимание. Она и сама делает многие, чтобы не остаться не замеченной. Телеведущая в этом году снялась в ряде новых проектов.

Каждый раз она появлялась в кадре в смелом образе. Благодаря стилистам артистка каждый день примеряет то платья, то костюмы. И несмотря на то что она поправилась не так давно, звезда предпочитает не прятать достоинств.

Накануне Ольга приняла участие в модной фотосессии, где даже позировала топлес. Но даже после этого ей удалось удивить гостей премии Moda Topical style Awards, которую снова организовала Оксана Федорова.

На мероприятии телеведущая появилась в откровенном наряде. Бузова вышла на ковровую дорожку в черном платье со шлейфом, но одна часть его была закрытой, а вторая имела пикантные разрезы.

Артистка продемонстрировала свои формы без прикрас. Она была на каблуках, что визуально сделала ее ноги еще длиннее. Высокий пучок и длинные серьги завершили аутфит. Фотографы долго не отпускали звезду. А потом Ольга разместилась за столиком рядом с Федоровой, а также Натальей Подольской и Владимиром Пресняковым.

Не только гости, но и поклонники были сражены ее образом. «Платье — огонь!», «Шикарный образ», «Ну, куколка», «Всегда цепляло, что вы такая простая, но такая красивая», «Это шедевр», «Вышла голой, что тут такого?», «Только приехала и своим платьем порвала всю премию», «Когда фигурка идеальна!»,«Хоть грудь прикрой», «Опять без белья», — прокомментировали кадры подписчики.

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