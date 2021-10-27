Осенний монохром: Собчак в нежно-голубом полушубке и костюме с эффектом стройности посетила бутик

Телеведущая посетила презентацию, где присмотрела для себя обновки. Сама телеведущая выбрала яркий образ для выхода в свет.

Ксения Собчак уже давно работает на телевидении. Она снимает собственное шоу, а также часто ведет различные мероприятия. Телеведущая не скрывает, что давно сколотила целое состояние, но останавливаться она на этом не намерена. Недавно Ксения отправилась в Италию, где стала ведущей свадьбы Владимира Соловьева. Компанию ей составил Дмитрий Нагиев.

больше по теме Собчак в бархатном платье в пол цвета марципана появилась на вечеринке с Богомоловым Телеведущая отправилась на праздник к подруге вместе с возлюбленным.

Журналистка всегда особое внимание уделяет образам. Поклонники считают, что после свадьбы с Константином Богомоловым она стала одеваться более женственнее и похорошела. На днях она вышла в свет с мужем, облачившись в бархатное платье цвета марципана. А теперь телеведущая отправилась на шопинг в бутик, где прошла презентация.

Собчак появилась на публике в светло-сером брючном костюме в полоску и нежно-голубом полушубке. Образ дополнили туфли-лодочки и лаконичная сумка в тон.

«Это ли не радость?» — заявила телеведущая, разглядывая обувь.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Многие отметили, что образ получился очень стильным. К слову, наряд в горизонтальную полоску создают эффект стройности, о чем рассказывала эксперт в моде Эвелина Хромченко. Пользователи Сети одарили Собчак комплиментами.

«Ох, какая вы красивая», «Шубка и туфли, немного смело», «Какой наряд, ну это вау», «Как же круто одеваетесь, есть чему поучиться», «Нереальная красота! Я хочу все: от костюма до шубы», «Вот это лучок», — стали писать пользователи Сети.

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