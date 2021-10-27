«Мне так комфортнее»: нарастившая волосы Саша Черно из «Дома-2» вновь выбрила висок

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно считает, что «лысый» висок — это ее фирменный стиль.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно накануне провела несколько часов в салоне, чтобы нарастить волосы.

Чуть больше месяца она проходила с экстремально короткой стрижкой и решилась на преображение.

Правда, и полностью наращенные волосы не вполне устроили Сашу Черно. Сегодня экс-участница проекта вновь отправилась в салон, чтобы сделать на голове то, без чего она себя не мыслит. Саша выбрила висок.

Это ее фирменный стиль. Подписчики пытались отговорить Черно от этого шага, уверяя, что без «побритости» на голове она выглядит лучше. Но Саша Черно была непреклонна.

«Можете не писать. Виска уже нет, — сказала Саша Черно на видео, которое опубликовала в сторис. — Я убрала висок, мне так комфортнее. Я думала, что смогу без виска. Решила попробовать, но не мое. Собственно, все как всегда. Ничего необычного».

Позже Саша Черно показала, как выглядит с наращенными волосами и бритым виском. Поклонники сошлись во мнении, что все в меру и выглядит уместно и стильно.

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