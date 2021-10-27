Чистая русалка: располневшая Альбина Джанабаева грациозно проплыла по озеру в фисташковом купальнике

Певица и многодетная мама Альбина Джанабаева после рождения третьего ребенка, дочери Агаты, пока не вернулась в форму.
Между тем Альбина Джанабаева не очень переживает по поводу своей изменившейся фигуры и с удовольствием демонстрирует, как она сейчас выглядит.
В эти дни вместе с семьей Альбина Джанабаева находится на отдыхе в одной из стран, где вечно царит тепло.
В сторис микроблога Альбина Джанабаева поделилась видео, на котором запечатлено, как она совершает заплыв в озере.
Альбина Джанабаева в фисташковом купальнике, который нивелирует нюансы фигуры многодетной мамы, смело отдалась прохладной воде бирюзового цвета.
Довольно грациозно Альбина Джанабаева проплыла несколько метров на спине, а затем перевернулась на живот.
Смелая Альбина Джанабаева очень хотела, чтобы в кадр попала большая морская черепаха, которая подплыла к звездному семейству, катавшемуся на яхте.
«Видно?» — поинтересовалась Альбина у того, кто снимал видео.
Черепаху в кадре прекрасно видно!
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