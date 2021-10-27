Из жгучей брюнетки – в блондинку: звезда «Интернов» Светлана Камынина решилась на бьюти-преображение

Совсем недавно мы писали о Кристине Асмус, которая ради новых ролей в кино готова на самые дерзкие имиджевые преображения. Чтобы сыграть гламурную блондинку, она нарастила длинные локоны и театральные ресницы. А потом резко сняла их, когда ее утвердили в другой картине на роль монахини.

Теперь на резкое бьюти-преображение решилась другая звезда сериала «Интерны» — Светлана Камынина, сыгравшая главврача больницы Анастасию Кисегач. Многие помнят ее жгучей брюнеткой, поэтому лицезреть любимицу блондинкой поклонникам было интересно и неожиданно. Волосы, как оказалось, звезда покрасила ради сериала «Два холма».

«Как вам идет быть блондинкой!», «Блонд — это ваше!», «Как же вам идет этот блонд!», «Вы яркая блондинка!», «Ого! Вы просто солнце! Очень мило и красиво!», «Как интересно с этим цветом и длиной» — можно увидеть в комментариях микроблога Камыниной.

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