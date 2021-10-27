«Молились, чтобы не было микрофона»: Евгения Медведева призналась, что они с Даней Милохиным обожают жесткие шутки

Накануне, 26 октября, состоялась запись очередной программы шоу «Ледниковый период», которую телезрители увидят в эфире Первого канала в ближайшую субботу, 30 октября.

После проката Даня Милохин и Евгения Медведева дали совместное интервью Radiokp.ru.

Парочка вовсю записывает видео для ТикТок по инициативе Дани Милохина, и оно пользуется огромной популярностью именно на странице Евгении Медведевой.

«Я очень боюсь, что в какой-то момент подумают, что я использую его ради популярности. Я очень переживаю из-за этого», — заявила Евгения в беседе с Radiokp.ru.

Прославленная фигуристка и блогер подружились, поскольку являются практически ровесниками и легко нашли общий язык.

У Евгении Медведевой и Дани Милохина еще и схожее чувство юмора. И порой они шутят вне камер так, что потом переживают, не услышал ли это кто-нибудь еще.

«Лучше не знать. Этот смех он самый настоящий, мы молились, чтобы на камере не было микрофона», — призналась Евгения Медведева.

Напомним, во время первого проката Даня Милохин не справился с поддержкой, уронил Евгению Медведеву и упал сам. К счастью, обошлось без травм. А жесткое падение стало уроком для тиктокера.

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