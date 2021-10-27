«Помогает маме готовить завтрак»: внучку Валерии в белом костюмчике запечатлели на кухне

В первый день января 2021 года певица Валерия получила новый почетный статус, официально став бабушкой замечательной девочки Селин. Наследницу артистке подарил младший сын певицы Арсений Шульгин.

Муж российской звезды эстрады Иосиф Пригожин фактически не является дедом Селин, однако он относится к ней как к родной. Продюсер всегда говорил, что для него нет разницы между его наследниками от предыдущих браков и детьми Валерии от союза с Александром Шульгиным.

Крошка растет смышленой девочкой и занимается развивающими уроками с педагогами. Недавно Пригожин, к примеру, показал, как она осваивает живопись. Однако и дома с мамой Лианой Шульгиной она не скучает. Жена Арсения показала в личном блоге, как ее дочь играет с пластилином и даже пытается заниматься одним делом на кухне с мамой.

«Помогает маме готовить завтрак», — написала Лиана в Instagram.

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