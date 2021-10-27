«Нашлась, не теряясь»: актеры извинились за Светлану Светличную перед волонтерами

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина написала открытое письмо, в котором «уколола» титанов ток-шоу, так как редакторы прятали актрису несколько дней.

Светлана Светличная этой осенью всполошила общественность. Заслуженная артистка РСФСР пропала и не выходила на связь с родными. Близкие были очень обеспокоены, так как звезде кино уже 81 год и в случае чего ей будет сложно за себя постоять. Сбился с ног, когда искал маму, сын актрисы Алексей Ивашов. Он помогал волонтерам, которые прошли около 30 км, пока искали Светличную.

Однако 26 октября полиция нашла артистку. Многих поразило, что все это время она находилась в киностудии имени Горького. Редакторы известного ток-шоу скрывали ее. Вскоре Андрей Малахов поделился кадром со Светланой Афанасьевной, которая продемонстрировала цветущий вид. Зрители были возмущены, что в погоне за рейтингами ток-шоу пошли на такое.

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин взял под свой контроль ситуацию с исчезновением звезды. При этом Светличная не извинилась за произошедшее, как и редакторы передачи. Но за них это сделали актеры. Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина написала открытое кинематографистам.

«5 дней октября потрясли всех — пропала заслуженная артистка России Светлана Светличная! И вдруг она нашлась! Нашлась, не теряясь… Я согласна с теми, кто считает, что творческий вечер, в т.ч. и с Светличной, лучше проводить не на фоне борьбы двух титанов ток-шоу главных ТВ каналов страны. Я от имени тех, кто искренне переживал, прошу прощения у всех волонтеров поискового отряда „Лиза Алерт“, которым телевидение вряд ли предложит в виде оплаты любой санаторий, хотя они честно искали актрису», — высказалась Гущина.

Стоит отметить, что волонтеры организации «Лиза Алерт» бросили все силы на поиски актрисы. В итоге они не успели прийти на помощь к другому немедийному человеку.

«И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — сообщил глава поисково-спасательной организации Григорий Сергеев, пишет «Комсомольская правда».

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