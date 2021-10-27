«Посмотрите, какой красивый медвежонок»: Максим Галкин показал домашнего питомца в интерьерах замка

Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, осторожно впускает поклонников на личную территорию.

В своем микроблоге Максим Галкин довольно часто делится видео с участием своих домочадцев.

На этот раз он показал всеобщую любимицу, которая уже давно живет в звездной семье, — померанского шпица Марусю. Повод для появления Маруси на публике весомый. Собачке сделали стрижку.

«А у нас Марусю подстригли. Посмотрите, какой красивый медвежонок», — поделился Максим Галкин в сторис микроблога.

Но Маруся, судя по всему, была не расположена к тому, чтобы позировать на камеру. Очаровательная собачка быстро проскользнула мимо своего звездного хозяина и укрылась в своей стильной будке, которая стоит в одной из комнат замка.

Маруся даже ухом не повела, когда ее звал Максим Галкин.

«Маруся, Маруся… — окликнул померанского шпица Максим Галкин. — Все, ушла к себе во дворец».

Судя по всему, у Максима Галкина сейчас образовалась небольшая пауза. Он больше времени проводит дома и чаще показывает видео с участием домашних. Так, пару дней назад он снимал завтракающих Гарри и Лизу.

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