«Завидуйте, девочки»: Мария Погребняк в кукольном платье с воротником «Клодин» прогулялась с Абдурозиком

Маленького певца не все воспринимают как взрослого человека.

Мария Погребняк прогулялась в компании особенного музыканта и блогера из Таджикистана Абдурозика. Он родился в 2003 году, но до сих пор выглядит как ребенок из-за перенесенной в детстве болезни. Его рост всего 100 см, вес — 17 кг.

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Мария примерила на променад со своим сопровождающим кукольное платье в трендовую клетку с воротничком «Клодин», который, по мнению Александра Васильева, всегда придает образам флер торжественности. Клетка же этой осенью переживает новый взлет популярности, говорил стилист Александр Рогов.

«Завидуйте, девочки», — подписала Погребняк свое видео с Абдурозиком в личном блоге.

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