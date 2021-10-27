Полина — копия мамы: Гоген Солнцев женится на своей падчерице

Знаменитый шоумен недавно получил развод. Но 27 октября он отправился в ЗАГС. Оказалось, что Солнцев скрывал дату свадьбы не просто так.

Гоген Солнцев раньше был звездой «Дома-2». Но потом достоянием общественности стала его жизнь благодаря передаче Андрея Малахова. Он сыграл свадьбу с Екатериной Терешкович. Тогда поклонники были поражены: невеста больше напоминала его бабушку, чем жену. В их отношениях постоянно кипели страсти. Гоген терял самообладание, когда его благоверная уходила из дома на тусовки.

В середине сентября Гоген развелся с 66-летней Терешкович. Он не скрывал, что тяжело переживает разрыв в отношениях. Но уже спустя несколько недель актер стал готовиться к свадьбе. 27 октября он отправился в один из столичных ЗАГСов. Сначала имя избранницы шоумен скрывал. Но его новой женой стала падчерица. Солнцев сочетался узами брака с Полиной Давыдовой — дочкой Терешкович.

Для торжественного случая Полина сделала кудри и облачилась в струящееся платье розового цвета. Многие пользователи Сети отметили, что она очень похожа на свою маму.

Напомним, что ранее Гоген с ней очень подружился. Давыдова даже давала ему советы, когда он был в браке с ее мамой. Терешкович ревновала мужа и однажды даже устроила драку с наследницей в студии «Прямого эфира». Не удивительно, что Гоне скрывал дату свадьбы. В беседе с порталом Teleprogramma.pro он признался, специально говорил всем про другую дату, чтобы бывшая жена не заявилась на торжество и не устроила скандал.

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