«Мне 35, родила двоих детей»: Пынзарь похвасталась отсутствием целлюлита, обнажившись в ванной до бикини

Дарья Пынзарь гордится своим стройным телом и частенько показывает его публике. Ведущая «Дома-2» давно живет с мужем Сергеем и сыновьями в Турции и занимается продажей недвижимости.

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А ее любимое занятие в свободное время — проводить время на пляже и фотографироваться для личного блога в купальнике. Дарья старается поддерживать форму и в последнее время сильно похудела, чем очень довольна.

В личном блоге звезда показала, раздевшись до бикини, как занимается спа-процедурами в своей ванной.

«Мне 35 лет, родила двоих детей. У меня нет целлюлита!» — похвасталась знаменитость.

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