Клава Кока – продавец, Марина Федункив — пассажир: звезды засветились в пригородной электричке

Певица Клава Кока, актриса Марина Федункив и блогер Стас Круглицкий засветились в пригородной электричке. Они сыграли в новом проморолике телеканала «Суббота!» продавцов и пассажира данного вида транспорта.

Изумленным пассажирам, среди которых была Марина Федункив, Клава Кока и Стас Круглицкий рассказали о сериалах и реалити телеканала «Суббота!» В частности, о реалити «Скажи платью «Да!», «Богиня шопинга», сериалах «Дикий ангел», «Кости» и других программах, которые есть в сетке телеканала.

Что касается Марины Федункив, то ее героиня не осталась без подарка. Она выиграла шубу в первом телевизионном розыгрыше подарков на «Субботе!»

Напомним, что «Суббота!» — развлекательный телеканал от создателей «Пятницы!» для девушек и их мужчин. В сетке канала реалити, сериалы, фильмы и развлекательные новости.

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