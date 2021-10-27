Вам не тихая мамочка: Арзамасова в костюме байкера показала свое истинное лицо

Звезда увлекалась гонками до того, как свить семейное гнездышко.

Многие напрасно думают, что Лиза Арзамасова – это пушистый одуванчик, который ведет тихую семейную жизнь, находя радость исключительно в муже и маленьком сыночке.

На самом деле артистка очень спортивна и любит риск, например, она давно увлекается мотокроссом. Об этом ее муж Илья Авербух узнал, к слову, совершенно случайно, когда во время самоизоляции пригласил ее покататься в лес на квадроциклах. Какого же было его удивление, когда его возлюбленная не только ни капли не испугалась скорости, но даже превзошла его в мастерстве! Фигурист был восхищен.

В личном блоге Лиза Арзамасова решила поделиться с фолловерами фотографией в шлеме и костюме байкера, которую подписала:

«Мое истинное лицо».

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