«Ох, какие леди»: Бузова в миниатюрном платье повеселилась с Рудовой на вечеринке Галустяна

Телеведущая приехала на праздник Михаила Галустяна, который с размахом отпраздновал 42-летие. Он окружил себя длинноногими красотками.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Она не перестает работать, хоть уже успела сколотить целое состояние. В 35 лет телеведущая продолжает раскрывать в себе новые таланты и всегда находит время для веселья. Накануне она провела целый день на фотосессии. Артистка сменила несколько образов. Однако один из самых женственных и пикантных она оставила для вечера.

26 октября Михаил Галустян устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Он собрал близких и друзей, чтобы развеяться. Бузова с ним целый месяц работала на съемках шоу «Звезды в Африке», поэтому не могла пропустить мероприятие. Она пришла на вечеринку в мини-платье винного цвета с эффектом мерцания. Короткий наряд едва прикрыл ее прелести. Серебристые туфли на шпильке дополнили образ.

Ольга повеселилась в компании Натальи Рудовой, которая тоже выбрала откровенный лук. Instagram-блогер Ульяна Банана присоединилась к ним. Девушки уместилась на диване, окружив именинника. телеведущая много смеялась и даже не думала прикрывать оголенные ноги. На празднике также выступили Филипп Киркоров и группы Artik & Asti.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Многие посчитали ее образ пикантным.«Ох, какие леди», «Оля опять полуголая», «Ох, а ноги-то какие», «Орех точно засветила», «Миша окружил себя красотками», «Вот это компания», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.