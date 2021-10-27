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«Всегда отличное решение»: Хромченко назвала самую универсальную одежду на все случаи жизни

С ее помощью можно неплохо сэкономить.

«Всегда отличное решение»: Хромченко назвала самую универсальную одежду на все случаи жизни
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала предложила зрительницам пополнить свой гардероб брючным костюмом.

Это универсальная одежда, над комплектацией которой не стоит особо задумываться, кроме того, ее легко можно разкомплектовывать и собирать отдельно с жакетом и брюками новые луки, разнообразя свой гардероб.

Брючный костюм. Кадр из шоу «Модный приговор» Первого канала

«Брючный костюм — это всегда отличное решение, отличный выход из положения. Всегда отличное начало для нового гардероба. Всегда отличная безопасная база для любой экстравагантности», — сказала Хромченко.

Кроме того, по словам ведущей, однотонные брючные костюмы прекрасно вытягивают силуэт и стройнят.

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