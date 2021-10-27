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Мультфильм «Кощей. Начало» выйдет на «КиноПоиске» и в кинотеатрах

Озвучили персонажей Юрий Гальцев и Тимур Родригез.

Мультфильм «Кощей. Начало» выйдет на «КиноПоиске» и в кинотеатрах
Мультфильм "Кощей". Фото: пресс-служба

28 октября на платформе «КиноПоиск» и в кинотеатрах страны выйдет первый полнометражный мультфильм из вселенной популярного российского мультсериала «Сказочный патруль» «Кощей. Начало».

В центре сюжета — могущественный воин по имени Кощей, который намерен отомстить злодею, погубившего его родных. На пути к своей цели ему придется пройти немало испытаний и обрести любовь.

Главных героев озвучили Никита Волков (Кощей), Ирина Старшенбаум (Мэй), Тимур Родригез (Меч Кладенец) и Юрий Гальцев (Водяной).

Мультфильм «Кощей». Фото: пресс-служба

«Мне кажется, что наш Кощей — харизматичный, молчаливый, монументальный герой с мечом Кладенцом и арсеналом волшебных способностей. Лично мне он немного напоминает ведьмака Геральта, персонажа популярных книг и сериалов», — заметил Никита Волков.

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