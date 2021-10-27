О виртуозной лжи: выходит обновленное шоу «Блеф» с ведущим Максимом Галкиным

28 октября на видеосервисе Premier выйдет обновленное шоу «Блеф», в котором звезды врут друг другу и не краснеют. Ведущим проекта стал Максим Галкин. Ранее шоу «Блеф» полтора года выходило на YouTube-канале Pokerface.

По правилам шоу две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Цель каждого — отгадать, правда история или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выиграет тот, кто наберет их больше.

«Вообще к вранью я отношусь негативно, но шоу «Блеф» — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды. Это необычное шоу, в котором известные люди фактически разыгрывают друг друга. Даже я, зная этих людей, часто не понимал, правда история или ложь. Это весело, очень смешно, и я рекомендую «Блеф» всем, кто хочет расслабиться и поднять себе настроение!» — сказал Максим Галкин.

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