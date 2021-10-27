Если были пионерами, то знаете секретик: Рогов показал, как сейчас модно завязывать платочек на шее

Косынки очень актуальны в этом осеннем сезоне.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рассказал зрительницам, что сейчас самое время доставать из своих запасников разнообразные косыночки и платочки, ведь этой осенью они — горячий хит.

Платки теперь носят как на голове, создавая луки в духе «бабушка-стайл», так и на шее. А как это сделать красиво и актуально, он показал на примере.

«Если вы, как и я, были когда-то пионерами, то вы и так это умеете! А если не были – учитесь!» — прокомментировал Рогов.

Стилист показал способ, который действительно знает любая взрослая модница, которая захватила времена СССР. Важно, чтобы узелок получился квадратным.

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