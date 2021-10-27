«С дорогой Норочкой»: Гоген Солнцев заинтриговал снимком с потенциальной невестой

Уже 29 октября фрик снова отправится под венец.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram поделился кадром с достаточно молодой девушкой, которая, возможно, является его невестой. На снимке он обнимает красавицу.

«С дорогой Норочкой! С благодарностью за все!» — подписал кадр Гоген Солнцев.

«Гоген, по рукам пошел», «Что за малолетка рядом с тобой?» «Одна другой краше. Так вот она настоящая ваша невеста», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоген Солнцев 29 октября сыграет свадьбу. С бывшей женой пенсионеркой Екатериной Терешкович он развелся после трех лет брака. Причем бывшая супруга шоумена пообещала упрятать фрика в тюрьму за все его прегрешения.

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