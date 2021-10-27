«Он встретил Таню»: Семенова раскрыла причины окончания своих отношений с Жидковым

По словам актрисы, она комплексовала около молодого актера.

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему у нее не сложились отношения с актером Иваном Жидковым.

«Ваня моложе меня на 12 лет. Я тогда сама напортачила. Не могла смириться, что он такой молодой. А я намного старше. Мне было не очень комфортно. Но он чудесный». Екатерина Семенова

По словам актрисы, ей была очень тяжела разница в возрасте с Жидковым. «Я ее чувствовала и комплексовала. Ване надо было идти дальше. Он встретил Таню. У него появилась дочь Маша. Потом в других отношениях сын Степа», — заявила Екатерина Семенова.

Напомним, что после отношений с Екатериной Семеновой у Ивана Жидкова случился роман с актрисой Татьяной Арнтгольц. Они сыграли свадьбу, но позже расстались.

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