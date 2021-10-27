«Я попала под каток»: Семенова объяснила, почему не ужилась с Сигалом и Макаровым

Как отметила актриса, отношения с этими звездами у нее не сложились.

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своей неудачной жизни с бизнесменом Кириллом Сигалом и актером Алексеем Макаровым.

«Я счастливый человек. У меня есть дочка Маша от Кирилла Сигала. К сожалению, годы были такие непростые и мы в итоге расстались. Вместе мы были всего три года. Он был чудесный человек. Такой с характером. К сожалению, он умер в прошлом году». Екатерина Семенова

Как отметила Семенова, не смогла она построить долгих отношений и с актером Алексеем Макаровым. «Леша — взрывной человек. Говорит то, что думает. Это, конечно, не всем нравится. Он — ураган. Я попала под каток. К сожалению, мы из разряда людей, которых алкоголь делает неуправляемыми. Мы начинаем бороться», — заявила актриса.

Напомним, что дочь Марию от Сигала Семенова родила в 1997 году. Что касается Макарова, то против их отношений была мать актера Любовь Полищук. Ей не нравилось, что у Семеновой двое детей от других мужчин.

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