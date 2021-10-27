«Растяжка-то, небось, похлеще, чем у Асмус»: пассия Харламова ошарашила сексапильным полушпагатом

По слухам, резидент Comedy Club Гарик Харламов встречается с 28-летней актрисой. Поклонники тут же рассекретили, что тайной возлюбленной юмориста стала Екатерина Ковальчук.

Парочка уже появлялась вместе на ковровых дорожках. Тут же и Кристина Асмус обрушилась с гневной отповедью на подписчиков в Instagram, заявив, что те слишком рьяно комментируют ее частную жизнь.

Звезда фильма «Текст» уточнила, что уже давно не одинока и счастлива в новых отношениях. Вот только бойфренда Кристины в ее микроблоге никто из поклонников звезды пока так и не увидел.

«Растяжка-то, небось, похлеще, чем у Асмус», «Про Кристинку наш Гарик и не вспомнит», «Везет Харлашке! Отхватил себе помоложе и посимпатичней», «Ничего такая… все при ней», «Во как орешек бугрится!», «Гарик-то и потек от вида таких булочек», «Слюнки подберите, девчонка занята», — шутят фолловеры.

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