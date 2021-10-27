«Он был владельцем нефтяной компании в 26 лет»: Семенова вспомнила свой роман с Медковым

Как отметила актриса, она была беременна от бизнесмена, но ребенок у них на свет так и не появился.

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с бизнесменом Ильей Медковым.

«Дорогой Илья Алексеевич Медков. Ему всего 26 лет, а он был уже владельцем нефтяной компании. Он пригласил меня на художественную выставку. А я поехала машину ремонтировать. Через час приехал его водитель с ключами от «девятки». Илья позвонил и сказал: «Ну теперь ты поедешь со мной на выставку». Он был гениальным человеком». Екатерина Семенова

Как отметила Семенова, она была беременна от Медкова, но потеряла ребенка на раннем сроке. Позже Медков был убит. «С крыши дома было совершено три выстрела. Он умер от потери крови. Его не спасли в больнице», — заметила Екатерина Семенова.

Напомним, что Илья Медков по какой-то причине снял бронежилет в день убийства в сентябре 1993 года. Он похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. На момент смерти его состояние равнялось шестистам миллионам долларов.

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