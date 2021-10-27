Вспомнить прошлое: громкое интервью принцессы Дианы будет экранизировано

Целый эпизод пятого сериала «Корона» будет посвящен громкому интервью принцессы Дианы журналисту BBC Мартину Баширу. Беседа состоялась в 1995 году, во время которой леди Ди призналась в отношениях с Джеймсом Хьюиттом и заговорила о связи мужа с Камиллой Паркер-Боулз.

Тогда откровенный рассказ Дианы шокировал королевский двор, а интервью посмотрели почти половина жителей Великобритании. Принцесса никогда не жалела об этом.

«Создатели The Crown считают это интервью ключевым моментом пятой серии», — сказал инсайдер The Sun.

Известно, что премьера пятого сезона «Короны» будет представлена в 2022 году. Принцессу Диану в этой части сериала сыграла австралийская актриса Элизабет Дебики.

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