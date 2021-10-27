Мохов раскрыл детали разговора с Орбакайте во времена женитьбы Пугачевой и Киркорова

Актер Александр Мохов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл детали разговора с певицей Кристиной Орбакайте, когда ее мать Алла Пугачева вышла замуж за музыканта Филиппа Киркорова.
«Я извиняюсь. Я Кристину Орбакайте спросил во времена женитьбы Аллы Борисовны Пугачевой и Филиппа Киркорова, почему они вдруг поженились. Кристина ответила: «Я не знаю, но я вижу каждый день счастливые глаза мамы».
Как отметил актер, Пугачева и Киркоров в итоге расстались, но были долгое время счастливы вдвоем. «Сколько это счастье продлилось? Но это их право», — заметил Александр Мохов.
Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. В последние годы у звезд напряженные отношения.
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