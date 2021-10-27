Улетели в отпуск: Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол

На минувшей неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми и их няней Марией Терезой Туррион Боррало были замечены в аэропорту «Хитроу». Семья выгружала сумки у 5 терминала, в котором обычно провожают и встречают всех членов королевской семьи и других высокопоставленных звезд.

Судя по всему, Кембриджские отправились на отдых. Куда — остается только догадываться. При этом Кейт и Уильям грубо нарушили королевский протокол. По правилам, они не должны входить в какой-либо транспорт вместе со своими детьми.

Так делают для того, чтобы исключить прерывание преемственности, если в дороге произойдет несчастный случай. Об этом пишет Purewow. Именно по этой причине Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям никогда не ездят вместе.

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Добавим, принц Уильям является вторым в очереди на престол, а все его трое детей занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.

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