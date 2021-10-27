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«Его отец вышел из поезда с другой женщиной»: Мохов рассказал о главной драме в жизни Табакова

Как отметил актер, режиссер поклялся не поступать, как папа, но слово в итоге не сдержал.

«Его отец вышел из поезда с другой женщиной»: Мохов рассказал о главной драме в жизни Табакова
Олег Табаков. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Мохов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о главной драме в жизни режиссера Олега Табакова.

Александр Мохов
Александр Мохов. Фото: Globallookpress.com

«Почему он не принял решение уйти от жены раньше к Марине Зудиной? Дело в том, что его отец во время войны был начальником медицинского поезда. Они с мамой пришли встречать его на вокзал в Саратове. Его отец вышел, но вышел из поезда с другой женщиной.

И для него это была главная драма в жизни. И он сказал: «Я никогда в жизни не поступлю, как папа». Поклялся, чтобы не нанести травму. Особенно своим детям. Но все равно жизнь и судьба взяла свое. Он как мог держался».

Александр Мохов

Как отметил Мохов, Табаков был по жизни беззащитен.

«Я видел счастливые глаза Олега Павловича и Марины. Это было их право на счастье», — заявил Мохов.

Напомним, что ради Марины Зудиной Олег Табаков ушел от актрисы Людмилы Крыловой. От первой жены у него остались сын и дочь. От Зудиной также сын и дочь.

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Тэги

Александр МоховЛюдмила КрыловаМарина ЗудинаОлег ТабаковПрограмма "Судьба человека"