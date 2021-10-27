«Его отец вышел из поезда с другой женщиной»: Мохов рассказал о главной драме в жизни Табакова

«Почему он не принял решение уйти от жены раньше к Марине Зудиной? Дело в том, что его отец во время войны был начальником медицинского поезда. Они с мамой пришли встречать его на вокзал в Саратове. Его отец вышел, но вышел из поезда с другой женщиной.

И для него это была главная драма в жизни. И он сказал: «Я никогда в жизни не поступлю, как папа». Поклялся, чтобы не нанести травму. Особенно своим детям. Но все равно жизнь и судьба взяла свое. Он как мог держался».