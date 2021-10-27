«Фантастика!»: Asti впечатлила роскошным телом, позируя в красочном бикини

Недавно Анна Дзюба, более известная под псевдонимом Asti, отдыхала на Мальдивах. На курорт артистка отправилась в компании мужа Станислава. Пара связала себя узами законного брака в прошлом году.

Супруги уже вернулись в Москву, но в своем инстаграм Анна продолжает делиться горячими во всех смыслах фотографиями с отдыха. На этот раз она показала, как в розовом бикини плескалась в воде.

«Фантастика! Какая классная! Супер! Классный загар! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, помимо творческой карьеры, Анна успевает заниматься бизнесом. Дзюба руководит салоном красоты в Москве.

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