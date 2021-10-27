«Волчек не видела меня в спектаклях»: Семенова объяснила, почему ушла из «Современника»

По словам актрисы, ее спас в тот непростой момент Олег Табаков.

Актриса Екатерина Семенова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему в свое время ушла из театра «Современник».

«Мне было тогда 30 лет. И у меня начались сложности в «Современнике». Галина Волчек меня не видела в спектаклях. И вдруг позвонил Олег Павлович Табаков. Он напрямую спросил: «Екатерина, ты перейдешь во МХАТ?» Я сразу ответила согласием». Екатерина Семенова

Как заметила актриса, Табаков навсегда останется в ее сердце. Она родила сына от его наследника — Антона.

«Даже после моего развода с Антоном Олег Павлович всегда заботился о моем сыне Никите. Он как-то подарил ему ружье. Потом кролика. Олег Павлович был на моей выписке из роддома. Никита сейчас очень сильно похож на Антона. И мой сын, и бывший муж очень любят поесть», — заявила она.

Напомним, что Екатерина Семенова и Антон Табаков были вместе непродолжительное время. Их отношения завязались еще в студенческие годы, но после рождения сына они вскоре расстались.

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