«С утра с коньяком?»: Губерниев вновь высказался в адрес Бузовой после ее выступления в Сербии

Минувшим летом Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев встретились в прямом эфире канала «Матч ТВ». Поющая ведущая пришла в студию, чтобы поддержать сборную России по футболу, которая тогда выступала на чемпионате Европы. Но ушла оттуда в слезах. Спортивный комментатор спросил, употребляет ли Ольга коньяк. Бузова никак не ожидала услышать такое и расплакалась.

На днях Ольга Бузова открывала чемпионат мира по боксу, который стартовал в Сербии. На сцене она исполнила две песни – «Катюшу» и свою коронную «Мало половин» на английском. Их обсуждение идет в Сети полным ходом, впрочем, как и английский язык звезды.

Дмитрий Губерниев вновь не смог промолчать и оставил комментарий.

«From morning with cognac (С утра с коньяком?)», — написал Губерниев.

больше по теме Прием советовала Хромченко: Бузова отметилась на прогулке в маскулинной косухе с геометричной красной сумочкой Стильный аксессуар может создать изюминку в любом образе.

Напомним, ранее певица оправдывалась, что не пьет алкоголь по состоянию здоровья.

Еще больше новостей спорта — на популярном спортивном сайте Sportkp.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.